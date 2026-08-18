Morning Puffiness: Why Your Eyes Swell and What It Means for Your Kidneys

Заболевания почек часто протекают бессимптомно, так как органы долго компенсируют функциональные нарушения. Внешние признаки сбоя фильтрации крови могут ошибочно приниматься за возрастные изменения или усталость. Своевременное обнаружение специфических симптомов, проявляющихся при мочеиспускании или в виде отеков, позволяет начать диагностику до перехода процесса в хроническую стадию.

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Отеки как индикатор задержки жидкости

Застой жидкости в тканях может проявляться припухлостью лодыжек и голеней. Однако характерным признаком почечной недостаточности являются утренние отеки лица, особенно в области век и под глазами, которые постепенно уменьшаются к вечеру.

«Если вы замечаете, что по утрам веки сильно опухают, а к вечеру отекают обе голени, почки могут быть основной причиной. В такой ситуации необходимо сразу пройти обследование», — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Механизм этого явления связан с задержкой натрия, который притягивает воду в организме. При выраженном застое жидкости при нажатии пальцем на кожу остается глубокая ямка, которая долго не исчезает.

Белок в моче и пенистость

Появление обильной, стойкой пены при мочеиспускании (напоминающей взбитый белок) свидетельствует о повреждении нефронов — фильтрующих элементов почек. В норме почки удерживают белки в крови, но при патологии молекулы альбумина проникают в мочу.

Потеря белка приводит к снижению его концентрации в сосудистом русле, что усиливает отечность. Это состояние часто сопровождается общей слабостью и упадком сил вследствие интоксикации организма продуктами распада.

«Пенистая моча — это прямой сигнал, что почки теряют белок. Это признак разрушения почечных телец. Нужно срочно проверить уровень креатинина и сдать анализы», — отметила в бесении с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Регуляция артериального давления

Почки регулируют давление с помощью гормонов, сужающих или расширяющих сосуды. При повреждении тканей органа система дает ложные сигналы, что приводит к росту давления. Особенностью почечной гипертонии является сохранение высоких показателей даже в состоянии покоя и ночью.

Если стандартная антигипертензивная терапия не дает ожидаемого эффекта, это может указывать на скрытое воспаление или дегенерацию почечной ткани.

Признак Возможная причина Утренние отеки век Задержка натрия и воды из-за нарушения фильтрации Пена в моче Альбуминурия (массивная потеря белка) Ночная гипертония Нарушение гормональной регуляции давления почками Отеки лодыжек Дефицит белка в крови и гравитационный застой

Дифференциация симптомов

Болевой синдром: Ткань почек лишена болевых рецепторов; боль возникает только при растяжении капсулы (например, при резком увеличении органа или наличии камня в мочеточнике).

Ткань почек лишена болевых рецепторов; боль возникает только при растяжении капсулы (например, при резком увеличении органа или наличии камня в мочеточнике). Тип отеков: Сердечные отеки обычно локализуются на ногах и нарастают к вечеру. Почечные — наиболее выражены утром на лице.

Сердечные отеки обычно локализуются на ногах и нарастают к вечеру. Почечные — наиболее выражены утром на лице. Причины гипертензии: Вторичная гипертензия, вызванная проблемами с почками или почечными артериями, часто диагностируется у молодых людей или при резистентности к стандартным лекарствам от давления.

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Source: This article was adapted from an original Russian-language publication by Pravda.Ru.